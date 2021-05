Jak zacząć programować w Pythonie?

Na początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie czemu chcemy nauczyć się programować w danym języku. Każdy język służy do określonych celów. Warto dla osób kompletnie początkujących na początek poznać podstawy HTML, CSS oraz PHP. W Internecie znajdziemy wiele dostępnych kursów programowania. Jak zacząć programować w Pythonie? Warto sobie wyznaczyć małe codzienne cele w nauce do realizacji. To pomoże nam utrzymać samodyscyplinę oraz zbliżać się do głównego celu jakim jest opanowanie tego języka.



Dlaczego warto zacząć programować w Pythonie?

Przede wszystkim jest to jeden z najpopularniejszych języków. Dodatkowo jego składnia jest bardzo prosta w porównaniu do innych technologii. Jeśli mamy już doświadczenie w programowaniu w jakimkolwiek języku to Python powinien być prosty w opanowaniu. Jest to jeden z tych języków, które warto znać, chociażby dla własnego rozwoju.

Źródła do samodzielnej nauki

Jeśli jesteśmy uparci i mimo małych porażek dążymy do celu to jesteśmy w stanie nauczyć się programować w Pythonie oraz każdym innym języku. W Internecie znajdziemy bardzo dużo pomocy naukowych w postaci kursów online, tutoriali, for tematycznych, filmów na YouTube.