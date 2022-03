Podstawowe informacje - Co to jest interfejs użytkownika?

Wchodząc na dowolną stronę internetową mamy do czynienia z interfejsem użytkownika. Zatem co to jest interfejs użytkownika? To przestrzeń na stronie, w której występuje interakcja człowieka z jakim elementem strony. Projektowanie UI skupia się na doborze obrazu, kolorów, pasku menu, stopki. Wszystkie te elementy mają wpływ na przebieg interakcji człowieka ze stroną internetową. Głównym celem UI jest to, aby doświadczenia człowieka po odwiedzeniu naszej strony były naturalne, intuicyjne i wymagały minimalnego wysiłku.

Jaka jest różnica pomiędzy interfejsem użytkownika(UI), a doświadczeniem użytkownika(UX)?

Są to powiązane ze sobą pojęcia, ale ich specyfika jest inna. UX skupia się na celu i funkcjonalności danego produktu, aplikacji czy strony www. Celem UX jest zrozumienie grupy docelowej i potrzeb użytkowników. UI skupia się na interakcji użytkownika z danym produktem.

Dodatkowe informacje

Ważne, aby doświadczenia użytkownika oraz interfejs użytkownika szły ze sobą w parze. Powinna panować odpowiednia korelacja. Podczas projektowania strony internetowej powinniśmy zadbać o to, aby użytkownik odnajdywał się na stronie i nawigacja była przejrzysta. Mamy nadzieje, że odpowiedzieliśmy na pytanie co to jest interfejs użytkownika i nie tylko.