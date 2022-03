Co to jest VPS?

Zadajesz sobie pytanie co to jest VPS? Już spieszymy z odpowiedzią! Jest to skrót od Virtual Private Server, czyli wirtualny prywatny serwer. Dedykowana wersja serwera jest najbardziej zaawansowaną opcją. Otrzymujemy pełen dostęp do wszystkich zasobów maszyny, czyli nie dzielimy się z nikim zasobami. Jest to dość kosztowna opcja, z której korzystają duże serwisy internetowe i nie tylko. Wirtualny serwer prywatny to również bardzo dobra opcja, gdyż mimo, że dzielimy powierzchnię zasobów maszyn to wirtualne maszyny są od siebie całkowicie odizolowane.

Gdzie wykorzystać VPS?

Zastanawiasz się, gdzie sprawdzi się najbardziej wirtualny prywatny serwer? Jest to świetny wybór jeśli chcesz założyć serwer gier. Do nauki administracji serwera jest to, również świetna opcja. Chcąc prowadzić serwer poczty wybierając VPS świetnie się sprawdzi.

Na co zwrócić podczas wyboru VPS-a?



Jest wiele parametrów na które warto zwrócić uwagę m. in.

- liczbę IP w pakiecie,

- ilość pamięci RAM,

- rodzaj procesora i liczba rdzeni,

- dostępne systemy operacyjne,

- powierzchnię dyskową.