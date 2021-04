Nauka kodowania - Z czego się uczyć?

Jeśli przykładaliśmy się do studiów i skończyliśmy kierunek informatyczny to ten problem mamy raczej z głowy. Niemniej jednak nie każdy mógł sobie pozwolić na edukację. Aktualnie w Internecie znajdziemy bardzo dużo kursów online, które przygotowują nas pod konkretne stanowisko pracy w IT. Nauka kodowania staje się coraz prostsza za sprawą coraz to nowszych sposobów nauki m.in. powstały, również gry uczące programowania. Podczas rozgrywki musimy używać kodu w danym języku programowania. Jest to połączenie przyjemnego z pożytecznym.



Czy każdy może nauczyć się kodowania?

Wiadomo, że im jesteśmy młodsi, tym nauka nam idzie na pewno szybciej. Tak jak ze wszystkim. Jednakże jak dobrze rozplanujemy sobie każdy dzień poświęcając czas na naukę kodowania, i nie będziemy się poddawać to na pewno osiągniemy sukces w postaci pierwszej pracy w branży IT. W tej pracy ważna jest samodyscyplina i zapał do tego co robimy. Podczas nauki możemy łatwo poznać czy posiadamy takie cechy charakteru.

Czy można samodzielnie nauczyć się programować?

Tak jak wspominaliśmy wcześniej jest to możliwe ze względu na dostępne udogodnienia jakie oferuje nam Internet w postaci gier czy kursów. Nie trzeba uczęszczać do stacjonarnej szkoły pod warunkiem, że będziemy się uczyć sami i nie będziemy tego zaniedbywać. W razie problemów w Internecie znajdziemy odpowiedź na każdy problem związany z programowaniem.