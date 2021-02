Najpopularniejsze języki programowania

Branża IT oferuje wiele możliwości młodemu człowiekowi, który chcę rozpocząć swoją przygodę zawodową jako programista. Najważniejszą kwestią jest wybór odpowiedniego języka programowania, którym będziemy się posługiwać podczas pracy. Najpopularniejsze języki programowania to Java, JavaScript, Python, C#, SQL, C++, Scala oraz PHP.

Jaki język programowania wybrać do nauki?

Do nauki możemy wybrać tak na prawdę każdy język, wszystko zależy od tego jaki jest nasze cel nauki i co chcemy w przyszłości robić. Najpopularniejszym językiem programowania wśród front-end developerów jest JavaScript, który w głównej mierze służy do zwiększania funkcjonalności na stronie WWW. Jeśli interesujemy się tworzeniem i designem stron Internetowych, będzie to świetny dla nas wybór.

Który język programowania jest najpopularniejszy?

Bez wątpienia najpopularniejszym językiem programowania będzie Java. Jest używany przez 9 milionów programistów na całym świecie. Głównie wykorzystuje się go do programowania urządzeń z systemem Androida. Kolejnym popularnym językiem, tak jak wspomnieliśmy wcześniej jest JavaScript, który uatrakcyjnia wygląd wizualny strony. Python również jest bardzo popularnym językiem, który jest bardzo przyjazny w nauce.