Scrum Master kurs - Dla kogo?

Zostań Scrum Masterem z naszym kursem

Zawód Scrum Mastera polega m. in. na wsparciu technicznym pracy zespołu IT. Zajmuje się usprawnieniem przepływu informacji i dba o dobre relacje i kontakt z właścicielem Produktu. Jeśli brzmi to dla Ciebie interesująco, to kurs Scrum Master jest właśnie dla Ciebie.